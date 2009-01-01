Юридические услуги, независимая оценка и экспертиза от компании «Волан М»

Первая и все последующие консультации юриста и любого специалиста будут бесплатны, а расценки на оказание дальнейшей юридической помощи достаточно низкие.

Но когда нам нужно добиться, например, компенсации ущерба, приходится прибегать к помощи нескольких специалистов: эксперта для проведения оценки требуется искать отдельно, адвоката – отдельно… Компания «Волан М» готова полностью решить все ваши проблемы: здесь предоставляют полный спектр юридической поддержки жителям города Москва и Московской области.

Столкнувшись с проблемным вопросом, мы сразу же хотим получить на него ответ.

Все эксперты и юристы в одном месте! Каждый нацелен на позитивный результат!

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рассматриваем комплексно вы сможете полностью контролировать ход разрешения вашей проблемы

Рассмотрение обстоятельств дела и предоставление комплексного юридического сопровождения Если вам понадобится, чтобы юрист подъехал прямо в ваш офис, мы с радостью предоставим вам подобную услугу. Защита ваших прав – наша первостепенная задача, решать которую мы готовы в любое время: профессионалы, работающие с вашей проблемой, находятся на связи круглосуточно через мессенджер. Специалисты «Волан М» готовы начать рассмотрение дела сразу после того, как вы обратитесь за консультацией. Вы легко можете получить ответы на вопросы, которые касаются разных отраслей и видов права (трудового, корпоративного, авторского, семейного и т.д.). Здесь рассматриваются и гражданские, и административные вопросы. Мы одними из первых в Москве предложили комплексную юридическую поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня стоимость подобных услуг у конкурентов выше, чем у нас, минимум в два-три раза. Комфортные цены на работы всех специалистов оправданы тем, что мы стремимся сделать наши услуги доступными для каждого. Все принципы нашей работы проверены положительной судебной практикой. После того, как юрист нашей компании поможет вам выиграть дело, можете не беспокоиться о бюрократических вопросах: представитель компании «Волан М» готов самостоятельно получить исполнительный лист и передать его судебным приставам или в банк, клиентом которого является ответчик. Вам останется только ждать уведомление с информацией о том, что сумма взысканного ущерба поступила на ваш счет. Мы остаемся хорошими друзьями со всеми нашими клиентами и приходим на помощь по первому звонку. Качество предоставляемых компанией «Волан М» услуг становится только лучше со временем, ведь с каждым выигранным делом мастерство наших специалистов выходит на более высокий уровень.

юридические услуги

Рассмотрение обстоятельств дела и предоставление комплексного юридического сопровождения Если вам понадобится, чтобы юрист подъехал прямо в ваш офис, мы с радостью предоставим вам подобную услугу. Защита ваших прав – наша первостепенная задача, решать которую мы готовы в любое время: профессионалы, работающие с вашей проблемой, находятся на связи круглосуточно через мессенджер. Специалисты «Волан М» готовы начать рассмотрение дела сразу после того, как вы обратитесь за консультацией. Вы легко можете получить ответы на вопросы, которые касаются разных отраслей и видов права (трудового, корпоративного, авторского, семейного и т.д.). Здесь рассматриваются и гражданские, и административные вопросы. Мы одними из первых в Москве предложили комплексную юридическую поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня стоимость подобных услуг у конкурентов выше, чем у нас, минимум в два-три раза. Комфортные цены на работы всех специалистов оправданы тем, что мы стремимся сделать наши услуги доступными для каждого. Все принципы нашей работы проверены положительной судебной практикой. После того, как юрист нашей компании поможет вам выиграть дело, можете не беспокоиться о бюрократических вопросах: представитель компании «Волан М» готов самостоятельно получить исполнительный лист и передать его судебным приставам или в банк, клиентом которого является ответчик. Вам останется только ждать уведомление с информацией о том, что сумма взысканного ущерба поступила на ваш счет. Мы остаемся хорошими друзьями со всеми нашими клиентами и приходим на помощь по первому звонку. Качество предоставляемых компанией «Волан М» услуг становится только лучше со временем, ведь с каждым выигранным делом мастерство наших специалистов выходит на более высокий уровень.

оценка

Независимая оценка Все оценщики, которые работают в нашей компании, получили квалификационный аттестат в области оценочной деятельности, что позволяет им быстро и качественно производить оценку ущерба, нанесенного вашему имуществу, после залива, пожара или рассчитать стоимость транспортного средства при наследовании имущества. В последнем случае наш оценщик сообщит вам результаты оценки в течение 15-20 минут. Отчет об оценке, проведенной специалистами из «Волан М», вы можете предоставить любому нотариусу. Определение рыночной стоимости квартиры Оценивание частной или коммерческой недвижимости может потребоваться в разных жизненных ситуациях. Например, при нанесении ущерба или для оформления наследства. Урегулировать все эти вопросы вам помогут специалисты из «Волан М». Заказав отчет специалиста по земельному участку, домостроению, жилому или офисному помещению, Вы сможете получить итоговые документы в течение двух рабочих дней с момента приезда эксперта. Независимые исследования автомобиля или мотоцикла Владельцы транспортных средств нередко вынуждены обращаться за помощью к оценщикам. Консультация и заключение эксперта могут потребоваться вам как после ДТП (для определения стоимости ремонта и уровня нанесенного ущерба), так и для вступления в наследство или оформления договора купли-продажи авто. В решении любого подобного вопроса нужен совет компетентного лица. Компания «Волан М»— лучший помощник в решении ваших юридических проблем. Нам доверяют крупные компании и частные клиенты, заинтересованные в качественных услугах экспертов.

Независимая экспертиза На данный момент сотрудники компании «Волан М» готовы провести экспертизы десяти разных видов. Чаще всего такая процедура требуется в том случае, когда разные стороны одного судебного разбирательства придерживаются полярных точек зрения на ситуацию. В число самых популярных запросов от наших клиентов входит автоэкспертиза после ДТП. Это связано с тем, что ответчики, среди которых обычно выступают страховые компании, оплачивают только небольшую часть нанесенного ущерба или же вовсе ничего не оплачивают. Отстоять свои права вы сможете, если предоставите в суде результаты экспертного заключения повреждений автомобиля или мотоцикла (подобное исследование проводится в течение 24 часов). Специалисты "Волан М" компетентны при производстве таких экспертиз, как: судебная автотехническая;

оценочная;

строительно-техническая (при некачественно проведенных ремонтных работах в квартирах, домах, офисах);

экспертиза документации, подписи, почерка. Мы предоставим результаты экспертизы по десяти видам экспертных специальностей. Консультация эксперта пригодится как при рассмотрении дела в суде, так и при досудебном урегулировании. На подготовку итогового судебного заключения обычно требуется не более трех дней, при этом мы готовы взять на себя услуги курьера. Если после экспертизы вам потребуется помощь в составлении иска, дело можно автоматически передать адвокату из «Волан М».

экспертиза