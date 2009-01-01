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Юридические услуги,
независимая оценка и экспертиза
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Защита ваших прав
наша первостепенная
задача

экспертиза

экспертиза

оценка

оценка

юридические услуги

юридические услуги

Юридические услуги, независимая оценка и экспертиза от компании «Волан М»

Столкнувшись с проблемным вопросом, мы сразу же хотим получить на него ответ.

Но когда нам нужно добиться, например, компенсации ущерба, приходится прибегать к помощи нескольких специалистов: эксперта для проведения оценки требуется искать отдельно, адвоката – отдельно… Компания «Волан М» готова полностью решить все ваши проблемы: здесь предоставляют полный спектр юридической поддержки жителям города Москва и Московской области.

Первая и все последующие консультации юриста и любого специалиста будут бесплатны, а расценки на оказание дальнейшей юридической помощи достаточно низкие.

3 направления

23 специалиста

500 гражданских процессов в год

10 лет
успешной работы

40 услуг от наших
специалистов

юридические услуги

юридические услуги

оценка

оценка

экспертиза

экспертиза

ОБРАТИТЬСЯ ЗА УСЛУГАМИ В ВОЛАН-М - ЭТО

1

удобно

Все эксперты и юристы в одном месте!
Каждый нацелен на позитивный результат!

2

быстро

Большинство услуг оказываем в
день Вашего обращения

3

честно

Не берём денег за дополнительные
услуги при любом обороте дела

4

выгодно

Низкие цены за счёт сети
специалистов на удалённой работе

5

надежно

Наш огромный опыт – Ваши победы в
спорах любой сложности

любое дело мы
рассматриваем комплексно

вы сможете полностью контролировать ход разрешения вашей проблемы

Рассмотрение обстоятельств дела и предоставление комплексного юридического сопровождения

Если вам понадобится, чтобы юрист подъехал прямо в ваш офис, мы с радостью предоставим вам подобную услугу. Защита ваших прав – наша первостепенная задача, решать которую мы готовы в любое время: профессионалы, работающие с вашей проблемой, находятся на связи круглосуточно через мессенджер.

Специалисты «Волан М» готовы начать рассмотрение дела сразу после того, как вы обратитесь за консультацией. Вы легко можете получить ответы на вопросы, которые касаются разных отраслей и видов права (трудового, корпоративного, авторского, семейного и т.д.). Здесь рассматриваются и гражданские, и административные вопросы.

Мы одними из первых в Москве предложили комплексную юридическую поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня стоимость подобных услуг у конкурентов выше, чем у нас, минимум в два-три раза.

Комфортные цены на работы всех специалистов оправданы тем, что мы стремимся сделать наши услуги доступными для каждого. Все принципы нашей работы проверены положительной судебной практикой.

После того, как юрист нашей компании поможет вам выиграть дело, можете не беспокоиться о бюрократических вопросах: представитель компании «Волан М» готов самостоятельно получить исполнительный лист и передать его судебным приставам или в банк, клиентом которого является ответчик. Вам останется только ждать уведомление с информацией о том, что сумма взысканного ущерба поступила на ваш счет.

Мы остаемся хорошими друзьями со всеми нашими клиентами и приходим на помощь по первому звонку. Качество предоставляемых компанией «Волан М» услуг становится только лучше со временем, ведь с каждым выигранным делом мастерство наших специалистов выходит на более высокий уровень.

юридические услуги

Рассмотрение обстоятельств дела и предоставление комплексного юридического сопровождения

Если вам понадобится, чтобы юрист подъехал прямо в ваш офис, мы с радостью предоставим вам подобную услугу. Защита ваших прав – наша первостепенная задача, решать которую мы готовы в любое время: профессионалы, работающие с вашей проблемой, находятся на связи круглосуточно через мессенджер.

Специалисты «Волан М» готовы начать рассмотрение дела сразу после того, как вы обратитесь за консультацией. Вы легко можете получить ответы на вопросы, которые касаются разных отраслей и видов права (трудового, корпоративного, авторского, семейного и т.д.). Здесь рассматриваются и гражданские, и административные вопросы.

Мы одними из первых в Москве предложили комплексную юридическую поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня стоимость подобных услуг у конкурентов выше, чем у нас, минимум в два-три раза.

Комфортные цены на работы всех специалистов оправданы тем, что мы стремимся сделать наши услуги доступными для каждого. Все принципы нашей работы проверены положительной судебной практикой.

После того, как юрист нашей компании поможет вам выиграть дело, можете не беспокоиться о бюрократических вопросах: представитель компании «Волан М» готов самостоятельно получить исполнительный лист и передать его судебным приставам или в банк, клиентом которого является ответчик. Вам останется только ждать уведомление с информацией о том, что сумма взысканного ущерба поступила на ваш счет.

Мы остаемся хорошими друзьями со всеми нашими клиентами и приходим на помощь по первому звонку. Качество предоставляемых компанией «Волан М» услуг становится только лучше со временем, ведь с каждым выигранным делом мастерство наших специалистов выходит на более высокий уровень.

оценка

Независимая оценка

Все оценщики, которые работают в нашей компании, получили квалификационный аттестат в области оценочной деятельности, что позволяет им быстро и качественно производить оценку ущерба, нанесенного вашему имуществу, после залива, пожара или рассчитать стоимость транспортного средства при наследовании имущества. В последнем случае наш оценщик сообщит вам результаты оценки в течение 15-20 минут.

Отчет об оценке, проведенной специалистами из «Волан М», вы можете предоставить любому нотариусу.

Определение рыночной стоимости квартиры

Оценивание частной или коммерческой недвижимости может потребоваться в разных жизненных ситуациях. Например, при нанесении ущерба или для оформления наследства. Урегулировать все эти вопросы вам помогут специалисты из «Волан М».

Заказав отчет специалиста по земельному участку, домостроению, жилому или офисному помещению, Вы сможете получить итоговые документы в течение двух рабочих дней с момента приезда эксперта.

Независимые исследования автомобиля или мотоцикла

Владельцы транспортных средств нередко вынуждены обращаться за помощью к оценщикам. Консультация и заключение эксперта могут потребоваться вам как после ДТП (для определения стоимости ремонта и уровня нанесенного ущерба), так и для вступления в наследство или оформления договора купли-продажи авто.

В решении любого подобного вопроса нужен совет компетентного лица.

Компания «Волан М»— лучший помощник в решении ваших юридических проблем. Нам доверяют крупные компании и частные клиенты, заинтересованные в качественных услугах экспертов.

Независимая экспертиза

На данный момент сотрудники компании «Волан М» готовы провести экспертизы десяти разных видов. Чаще всего такая процедура требуется в том случае, когда разные стороны одного судебного разбирательства придерживаются полярных точек зрения на ситуацию.

В число самых популярных запросов от наших клиентов входит автоэкспертиза после ДТП. Это связано с тем, что ответчики, среди которых обычно выступают страховые компании, оплачивают только небольшую часть нанесенного ущерба или же вовсе ничего не оплачивают. Отстоять свои права вы сможете, если предоставите в суде результаты экспертного заключения повреждений автомобиля или мотоцикла (подобное исследование проводится в течение 24 часов).

Специалисты "Волан М" компетентны при производстве таких экспертиз, как:

  • судебная автотехническая;
  • оценочная;
  • строительно-техническая (при некачественно проведенных ремонтных работах в квартирах, домах, офисах);
  • экспертиза документации, подписи, почерка.

Мы предоставим результаты экспертизы по десяти видам экспертных специальностей.

Консультация эксперта пригодится как при рассмотрении дела в суде, так и при досудебном урегулировании. На подготовку итогового судебного заключения обычно требуется не более трех дней, при этом мы готовы взять на себя услуги курьера. Если после экспертизы вам потребуется помощь в составлении иска, дело можно автоматически передать адвокату из «Волан М».

экспертиза

Независимая экспертиза

На данный момент сотрудники компании «Волан М» готовы провести экспертизы десяти разных видов. Чаще всего такая процедура требуется в том случае, когда разные стороны одного судебного разбирательства придерживаются полярных точек зрения на ситуацию.

В число самых популярных запросов от наших клиентов входит автоэкспертиза после ДТП. Это связано с тем, что ответчики, среди которых обычно выступают страховые компании, оплачивают только небольшую часть нанесенного ущерба или же вовсе ничего не оплачивают. Отстоять свои права вы сможете, если предоставите в суде результаты экспертного заключения повреждений автомобиля или мотоцикла (подобное исследование проводится в течение 24 часов).

Специалисты "Волан М" компетентны при производстве таких экспертиз, как:

  • судебная автотехническая;
  • оценочная;
  • строительно-техническая (при некачественно проведенных ремонтных работах в квартирах, домах, офисах);
  • экспертиза документации, подписи, почерка.

Мы предоставим результаты экспертизы по десяти видам экспертных специальностей.

Консультация эксперта пригодится как при рассмотрении дела в суде, так и при досудебном урегулировании. На подготовку судебной экспертной документации обычно требуется не более трех дней, при этом мы готовы взять на себя услуги курьера. Если после проведения экспертизы вам потребуется помощь в составлении иска, дело можно автоматически передать адвокату из «Волан М».

работаем на всей территории
Москвы и Московской области

оценка ущерба

г. Зеленоград
ул. Михайловка, 1420

юридические услуги

Оценка ущерба автомобиля с иском к виновнику аварии без полиса

цена / сроки

Заключение эксперта - 6 000P / 2 дня

Ведение дела в суде – 30 000P / 2 месяца

Результаты

Юристы «Волан М» взыскали в Коптевском суде с виновника ДТП ущерб и расходы 661 813,32P

документы

акт осмотраАкт осмотра решение судаРешение суда
расчет УТС

МКАД 84-й км

оценка

Расчет утраты товарной стоимости с претензией к страховщику

цена / сроки

1 500P / 24 часа

Результаты оказания услуги

Подписано мировое соглашение с выплатой ущерба по нашему Отчету на сумму 90 859,00P

документы

акт осмотраАкт осмотра мировое соглашениеМировое соглашение
сопровождение иска

Дмитровское ш.
д 105 корп.4 кв.65

юридические услуги

Сопровождение иска к виновникам залива квартиры и расчет ущерба от протечки

цена / сроки

Отчет об оценке - 8 000P / 2 дня

Сопровождение иска – 30 000P / 4 месяца

Результаты

Юрист компании (Коняхин О.Ф.) взыскал в Тимирязевском суде солидарно с ответчиков ущерб и расходы 279 988,04P

документы

акт осмотраАкт осмотра решение судаРешение суда
экспертиза авто

ул. Ферганская
дом 10

Независимая экспертиза

Экспертиза авто после занижения страховой выплаты

цена / сроки

6 000P / 24 часа

Результаты

Юристами компании взыскано в суде 222 440P

документы

акт осмотраАкт осмотра решение судаРешение суда
определению рыночной стоимости

ул. Академика Волгина
дом 33

оценка

Определение рыночной стоимости машины по иску о разделе имущества

цена / сроки

6 000P / 2 дня

Результаты

Принято судебное решение о действительной цене авто на основании Заключения «Волан М» 334 200P

документы

акт осмотраАкт осмотра решение судаРешение суда
Независимая оценка мотоцикла

ул. Заречная
вл.6.

юридические услуги

Представление интересов доверителя по иску к СПАО «РЕСО-Гарантия» с проведением независимой оценки мотоцикла

цена / сроки

Экспертный отчет - 7 000P / 2 дня

Юридическое сопровождение – 30 000P / 4 месяца

Результаты

взыскано в Нагатинском суде с СК СПАО «РЕСО-Гарантия» ущерб и расходы в размере 483 700P

документы

акт осмотраАкт осмотра решение судаРешение суда
экспертиза пролива

ул. Потаповская Роща,
дом 16, кв.20

Независимая экспертиза

Экспертиза пролива в квартире после заниженной страховой выплаты

цена / сроки

5 500P / 2 дня

Результаты

Юристами компании взыскано в суде 222 440,00P

документы

акт осмотраАкт осмотра решение судаРешение суда
Товароведческая экспертиза

Нагатинская наб.
дом 14 к 3.

Независимая экспертиза

Товароведческая экспертиза мотоэкиперовки, услуги юриста с иском к виновнику аварии

цена / сроки

Оценка - 6 500P / 2 дня

Услуги юриста – 30 000P / 3 месяца

Результаты

Решением Нагатиснкого суда иск, составленный юристами ООО «Волан М», был удовлетворен в полном объеме.

документы

акт осмотраАкт осмотра решение судаРешение суда
заключение эксперта

Восточный округ
г. Москвы

судебная экспертиза

Составление заключения эксперта по определению Замоскворецкого суда г. Москвы

Результаты

На основании экспертного заключения ООО «Волан М» Замоскворецким судом вынесено мотивированное решение

документы

ОпределениеОпределение о назначении экспертизы решение судаРешение Замоскворецкого суда г. Москвы

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наших клиентов

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Ваше доверие – дороже денег

С любыми издержками и сложностями мы разбираемся сами. Ведём страховое событие до получения Вами денег: самостоятельно отвозим исполнительный лист в банк ответчика. Как видите, Вы можете полностью на нас положиться.

Департамент независимых экспертов «Волан М» уже завоевал доверие тысяч клиентов.

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Довольные клиенты о нас

Сергей Болоцкий - отзыв

Сергей Болоцкий

отчет

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звезды

Оценка аварийного автомобиля

Маркова Людмила - отзыв

Маркова Людмила

отчет

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Оценка после залива

Николай Дворецкий - отзыв

Николай Дворецкий

отчет

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звезды

Оценка авто для нотариуса

Наталья Никитина - отзыв

Наталья Никитина

отчет

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звезды

Автоэкспертиза
после падения дерева

Валентина Третьякова - отзыв

Валентина Третьякова

отчет

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Заключение оценщика
по аварийному автомобилю

Дмитрий Вяткин - отзыв

Дмитрий Вяткин

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Оценка мотоцикла

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Наш специалист перезвонит в течении 2-х минут и ответит на ваш вопрос

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фактический адрес

иконка местоположения

117036, г. Москва, улица Шверника, дом 4, стр 2

телефон

иконка телефонной трубки

+7 495 972-31-11
+7 926 092 63 32
+7 495 517 19 70
+7 925 517 77 03

юридический адрес

иконка местоположения

125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68

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+7 926 092 63 32

Адрес для отправления экспертиз

иконка почты

125138, г. Москва, а/я 18

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иконка почты

volanm@mail.ru

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