Юридические услуги, независимая оценка и экспертиза от компании «Волан М»

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Защита ваших прав –
наша первостепенная
задача
экспертиза
оценка
юридические услуги
Столкнувшись с проблемным вопросом, мы сразу же хотим получить на него ответ.
Но когда нам нужно добиться, например, компенсации ущерба, приходится прибегать к помощи нескольких специалистов: эксперта для проведения оценки требуется искать отдельно, адвоката – отдельно… Компания «Волан М» готова полностью решить все ваши проблемы: здесь предоставляют полный спектр юридической поддержки жителям города Москва и Московской области.
Первая и все последующие консультации юриста и любого специалиста будут бесплатны, а расценки на оказание дальнейшей юридической помощи достаточно низкие.
3 направления
23 специалиста
500 гражданских процессов в год
10 лет
успешной работы
40 услуг от наших
специалистов
юридические услуги
оценка
ОБРАТИТЬСЯ ЗА УСЛУГАМИ В ВОЛАН-М - ЭТО
удобно
Все эксперты и юристы в одном месте!
Каждый нацелен на позитивный результат!
быстро
Большинство услуг оказываем в
день Вашего обращения
честно
Не берём денег за дополнительные
услуги при любом обороте дела
выгодно
Низкие цены за счёт сети
специалистов на удалённой работе
надежно
Наш огромный опыт – Ваши победы в
спорах любой сложности
любое дело мы
рассматриваем комплексно
вы сможете полностью контролировать ход разрешения вашей проблемы
Если вам понадобится, чтобы юрист подъехал прямо в ваш офис, мы с радостью предоставим вам подобную услугу. Защита ваших прав – наша первостепенная задача, решать которую мы готовы в любое время: профессионалы, работающие с вашей проблемой, находятся на связи круглосуточно через мессенджер.
Специалисты «Волан М» готовы начать рассмотрение дела сразу после того, как вы обратитесь за консультацией. Вы легко можете получить ответы на вопросы, которые касаются разных отраслей и видов права (трудового, корпоративного, авторского, семейного и т.д.). Здесь рассматриваются и гражданские, и административные вопросы.
Мы одними из первых в Москве предложили комплексную юридическую поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня стоимость подобных услуг у конкурентов выше, чем у нас, минимум в два-три раза.
Комфортные цены на работы всех специалистов оправданы тем, что мы стремимся сделать наши услуги доступными для каждого. Все принципы нашей работы проверены положительной судебной практикой.
После того, как юрист нашей компании поможет вам выиграть дело, можете не беспокоиться о бюрократических вопросах: представитель компании «Волан М» готов самостоятельно получить исполнительный лист и передать его судебным приставам или в банк, клиентом которого является ответчик. Вам останется только ждать уведомление с информацией о том, что сумма взысканного ущерба поступила на ваш счет.
Мы остаемся хорошими друзьями со всеми нашими клиентами и приходим на помощь по первому звонку. Качество предоставляемых компанией «Волан М» услуг становится только лучше со временем, ведь с каждым выигранным делом мастерство наших специалистов выходит на более высокий уровень.
юридические услуги
Если вам понадобится, чтобы юрист подъехал прямо в ваш офис, мы с радостью предоставим вам подобную услугу. Защита ваших прав – наша первостепенная задача, решать которую мы готовы в любое время: профессионалы, работающие с вашей проблемой, находятся на связи круглосуточно через мессенджер.
Специалисты «Волан М» готовы начать рассмотрение дела сразу после того, как вы обратитесь за консультацией. Вы легко можете получить ответы на вопросы, которые касаются разных отраслей и видов права (трудового, корпоративного, авторского, семейного и т.д.). Здесь рассматриваются и гражданские, и административные вопросы.
Мы одними из первых в Москве предложили комплексную юридическую поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня стоимость подобных услуг у конкурентов выше, чем у нас, минимум в два-три раза.
Комфортные цены на работы всех специалистов оправданы тем, что мы стремимся сделать наши услуги доступными для каждого. Все принципы нашей работы проверены положительной судебной практикой.
После того, как юрист нашей компании поможет вам выиграть дело, можете не беспокоиться о бюрократических вопросах: представитель компании «Волан М» готов самостоятельно получить исполнительный лист и передать его судебным приставам или в банк, клиентом которого является ответчик. Вам останется только ждать уведомление с информацией о том, что сумма взысканного ущерба поступила на ваш счет.
Мы остаемся хорошими друзьями со всеми нашими клиентами и приходим на помощь по первому звонку. Качество предоставляемых компанией «Волан М» услуг становится только лучше со временем, ведь с каждым выигранным делом мастерство наших специалистов выходит на более высокий уровень.
оценка
Все оценщики, которые работают в нашей компании, получили квалификационный аттестат в области оценочной деятельности, что позволяет им быстро и качественно производить оценку ущерба, нанесенного вашему имуществу, после залива, пожара или рассчитать стоимость транспортного средства при наследовании имущества. В последнем случае наш оценщик сообщит вам результаты оценки в течение 15-20 минут.
Отчет об оценке, проведенной специалистами из «Волан М», вы можете предоставить любому нотариусу.
Определение рыночной стоимости квартиры
Оценивание частной или коммерческой недвижимости может потребоваться в разных жизненных ситуациях. Например, при нанесении ущерба или для оформления наследства. Урегулировать все эти вопросы вам помогут специалисты из «Волан М».
Заказав отчет специалиста по земельному участку, домостроению, жилому или офисному помещению, Вы сможете получить итоговые документы в течение двух рабочих дней с момента приезда эксперта.
Независимые исследования автомобиля или мотоцикла
Владельцы транспортных средств нередко вынуждены обращаться за помощью к оценщикам. Консультация и заключение эксперта могут потребоваться вам как после ДТП (для определения стоимости ремонта и уровня нанесенного ущерба), так и для вступления в наследство или оформления договора купли-продажи авто.
В решении любого подобного вопроса нужен совет компетентного лица.
Компания «Волан М»— лучший помощник в решении ваших юридических проблем. Нам доверяют крупные компании и частные клиенты, заинтересованные в качественных услугах экспертов.
На данный момент сотрудники компании «Волан М» готовы провести экспертизы десяти разных видов. Чаще всего такая процедура требуется в том случае, когда разные стороны одного судебного разбирательства придерживаются полярных точек зрения на ситуацию.
В число самых популярных запросов от наших клиентов входит автоэкспертиза после ДТП. Это связано с тем, что ответчики, среди которых обычно выступают страховые компании, оплачивают только небольшую часть нанесенного ущерба или же вовсе ничего не оплачивают. Отстоять свои права вы сможете, если предоставите в суде результаты экспертного заключения повреждений автомобиля или мотоцикла (подобное исследование проводится в течение 24 часов).
Специалисты "Волан М" компетентны при производстве таких экспертиз, как:
Мы предоставим результаты экспертизы по десяти видам экспертных специальностей.
Консультация эксперта пригодится как при рассмотрении дела в суде, так и при досудебном урегулировании. На подготовку итогового судебного заключения обычно требуется не более трех дней, при этом мы готовы взять на себя услуги курьера. Если после экспертизы вам потребуется помощь в составлении иска, дело можно автоматически передать адвокату из «Волан М».
экспертиза
На данный момент сотрудники компании «Волан М» готовы провести экспертизы десяти разных видов. Чаще всего такая процедура требуется в том случае, когда разные стороны одного судебного разбирательства придерживаются полярных точек зрения на ситуацию.
В число самых популярных запросов от наших клиентов входит автоэкспертиза после ДТП. Это связано с тем, что ответчики, среди которых обычно выступают страховые компании, оплачивают только небольшую часть нанесенного ущерба или же вовсе ничего не оплачивают. Отстоять свои права вы сможете, если предоставите в суде результаты экспертного заключения повреждений автомобиля или мотоцикла (подобное исследование проводится в течение 24 часов).
Специалисты "Волан М" компетентны при производстве таких экспертиз, как:
Мы предоставим результаты экспертизы по десяти видам экспертных специальностей.
Консультация эксперта пригодится как при рассмотрении дела в суде, так и при досудебном урегулировании. На подготовку судебной экспертной документации обычно требуется не более трех дней, при этом мы готовы взять на себя услуги курьера. Если после проведения экспертизы вам потребуется помощь в составлении иска, дело можно автоматически передать адвокату из «Волан М».
г. Зеленоград
ул. Михайловка, 1420
юридические услуги
Оценка ущерба автомобиля с иском к виновнику аварии без полиса
цена / сроки
Заключение эксперта - 6 000P / 2 дня
Ведение дела в суде – 30 000P / 2 месяца
Результаты
Юристы «Волан М» взыскали в Коптевском суде с виновника ДТП ущерб и расходы 661 813,32P
документыАкт осмотра Решение суда
МКАД 84-й км
оценка
Расчет утраты товарной стоимости с претензией к страховщику
цена / сроки
1 500P / 24 часа
Результаты оказания услуги
Подписано мировое соглашение с выплатой ущерба по нашему Отчету на сумму 90 859,00P
документыАкт осмотра Мировое соглашение
Дмитровское ш.
д 105 корп.4 кв.65
юридические услуги
Сопровождение иска к виновникам залива квартиры и расчет ущерба от протечки
цена / сроки
Отчет об оценке - 8 000P / 2 дня
Сопровождение иска – 30 000P / 4 месяца
Результаты
Юрист компании (Коняхин О.Ф.) взыскал в Тимирязевском суде солидарно с ответчиков ущерб и расходы 279 988,04P
документыАкт осмотра Решение суда
ул. Ферганская
дом 10
Независимая экспертиза
Экспертиза авто после занижения страховой выплаты
цена / сроки
6 000P / 24 часа
Результаты
Юристами компании взыскано в суде 222 440P
документыАкт осмотра Решение суда
ул. Академика Волгина
дом 33
оценка
Определение рыночной стоимости машины по иску о разделе имущества
цена / сроки
6 000P / 2 дня
Результаты
Принято судебное решение о действительной цене авто на основании Заключения «Волан М» 334 200P
документыАкт осмотра Решение суда
ул. Заречная
вл.6.
юридические услуги
Представление интересов доверителя по иску к СПАО «РЕСО-Гарантия» с проведением независимой оценки мотоцикла
цена / сроки
Экспертный отчет - 7 000P / 2 дня
Юридическое сопровождение – 30 000P / 4 месяца
Результаты
взыскано в Нагатинском суде с СК СПАО «РЕСО-Гарантия» ущерб и расходы в размере 483 700P
документыАкт осмотра Решение суда
ул. Потаповская Роща,
дом 16, кв.20
Независимая экспертиза
Экспертиза пролива в квартире после заниженной страховой выплаты
цена / сроки
5 500P / 2 дня
Результаты
Юристами компании взыскано в суде 222 440,00P
документыАкт осмотра Решение суда
Нагатинская наб.
дом 14 к 3.
Независимая экспертиза
Товароведческая экспертиза мотоэкиперовки, услуги юриста с иском к виновнику аварии
цена / сроки
Оценка - 6 500P / 2 дня
Услуги юриста – 30 000P / 3 месяца
Результаты
Решением Нагатиснкого суда иск, составленный юристами ООО «Волан М», был удовлетворен в полном объеме.
документыАкт осмотра Решение суда
Восточный округ
г. Москвы
судебная экспертиза
Составление заключения эксперта по определению Замоскворецкого суда г. Москвы
Результаты
На основании экспертного заключения ООО «Волан М» Замоскворецким судом вынесено мотивированное решение
документыОпределение о назначении экспертизы Решение Замоскворецкого суда г. Москвы
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оценка
юридические услуги
Довольные клиенты о нас
Сергей Болоцкий
Посмотреть отчет
Оценка аварийного автомобиля
Второй раз уже обращаюсь в «Волан М» с экспертизой моего автомобиля после аварии. Со временем качество услуг в компании стало еще лучше – никто ничего лишнего не навязывает, всегда на связи и терпеливо выслушивают. В этот раз не хотел затягивать и сразу подстраховаться независимой экспертизой, но мне посоветовали сначала дождаться выплаты, а потом показать авто на осмотр в сервис компании на Ильменском проезде, где посмотрели сразу все повреждения. Правда, в этот раз по претензии страховщик ничего мне не доплатил и даже написал, что моя экспертиза неправильная. Однако, у суда было другое мнение и через три месяца я получил все деньги по отчету «Волан М». Также по суду страховая оплатила мне все расходы и дополнительную компенсацию за просрочку. Для себя на будущее с независимой экспертизой определился – только «Волан М»!
Маркова Людмила
Посмотреть отчет
Оценка после залива
В августе мою квартиру затопили соседи сверху. Когда составляли акт о заливе, сотрудница из Жэка посоветовала обратиться к независимым оценщикам, чтобы составить смету по ущербу. Соседи не хотели идти на контакт и мне пришлось искать еще и юриста. В «Волан М» мне по телефону назвали окончательную цену за оценку и юридическую помощь в суде. Оценщик приехал на осмотр с договором, сделал все замеры прибором, сфотографировал повреждения и необходимые документы. За отчетом я приехала с доверенностью на их юриста Олега, который занимался моим делом. В конце сентября мы подали иск в Савеловский суд, а в декабре Олег позвонил мне, чтобы встретиться и передать исполнительный лист. Так за 4 месяца ребята помогли мне решить все проблемы с заливом, за что я им очень благодарна!
Николай Дворецкий
Посмотреть отчет
Оценка авто для нотариуса
При вступлении в наследство на автомобиль после смерти отца, мне нужна была оценка его стоимости для нотариуса. Запись к нотариусу уже была оформлена на вечер, а справки о стоимости на руках еще не было. Обзвонил несколько компаний, но никак не получалось решить мою проблему. То по времени не успевали подготовить, то ехать за отчетом на другой конец города. Менеджер «Волан М» сразу предложил мне сделать оценку машины по документам и скинуть их в watsup на корпоративный номер компании. Через 25 минут мне прислали готовый отчет на проверку, а к указанному времени курьер привез его к нотариусу. Свою работу оценщики выполнили качественно, а главное, что без глупых вопросов, бюрократии и проволочек. Однозначно буду рекомендовать!
Наталья Никитина
Посмотреть отчет
Автоэкспертиза
после падения дерева
Все очень четко и быстро. Договорились на оценку повреждений моего авто после падения дерева, специалист подъехал в удобное для меня место и время через 3 часа после заявки. Быстро зафиксировал повреждения и подготовил полный отчет уже на следующий день! Копию отчета для ответчика мне отправили на электронную почту вместе с примером досудебной претензии. Кроме того, эксперт «Волан М» проконсультировал по смежным с оценкой вопросам без дополнительной оплаты. В общем, за сутки я получила отчет об оценке ущерба и передала его с готовой претензией в управляющую компанию. Спасибо огромное за помощь.
Валентина Третьякова
Посмотреть отчет
Заключение оценщика
по аварийному автомобилю
Обратилась в эту компанию по решению вопроса с моим автомобилем, который был припаркован и поврежден в мое отсутствие. Позже выяснилось, что у виновника ДТП, жителя Средней Азии с подмосковной пропиской, не было полиса Осаго, а его машина была зарегистрирована на организацию. Мне сразу подсказали, что виновника надо вызвать на экспертизу телеграммой и помогли ее заполнить. Эксперт «Волан М» на осмотре записал в акт даже самые незначительные повреждения, которых я сама никогда бы не заметила. Когда экспертиза была готова, юристы компании качественно и ответственно отнеслись к решению моего вопроса в суде. Ответственно вели дело, при необходимости оперативно консультировали. Кроме того, помогли в правильном составлении исковых требований по другому житейскому вопросу. Спасибо за помощь.
Дмитрий Вяткин
Посмотреть отчет
Оценка мотоцикла
Искал специалиста по экспертизе мотоцикла после аварии. Знакомый с таким же вопросом уже обращался
в «Волан М» и посоветовал мне показать им мот после осмотра в страховой. Когда приехал страховщик и несколько
раз сказал, что «будет проводить оценку внешних повреждений авто(!)», решил дождаться выплаты и провести
повторную экспертизу в «Волан М». На осмотре сразу было понятно, что эксперт разбирается в мотоциклах и мы
говорим с ним на одном языке. Общий ущерб в заключении «Волан М» превышал выплату страховой компании почти
в три раза.
Юристы компании посоветовали мне съездить в ГАИ дописать в справку неуказанные повреждения, а потом передать ее вместе с заключением эксперта в страховую. Через неделю получил от «Ингосстраха» почти все деньги. Парни, спасибо Вам огромное!!!
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